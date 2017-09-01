صورة غريبة تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر لجثة في مستشفى مغطاة بألواح الثلج نظرا لتعطل ثلاجة حفظ الجثث.



ويبدو أن ثلاجة الموتى تعطلت بشكل كامل، ما دفع إدارة المستشفى لوضع الجثة على "طاولة" وإحاطتها بالثلج لحفظها من التعفن.



بدوره، قال الدكتور محمد عبد الله، مدير مستشفى الحسينية المركزي بمحافظة الشرقية، إن ثلاجات حفظ الموتى في المشرحة قديمة جدا منذ عام 1963 مع تاريخ إنشاء المستشفى القديم، وهي عبارة عن 3 عيون من النوع الروسي القديم، والذي يعمل بالتبريد فقط وليس التجميد، حسب ما نقل موقع "اليوم السابع" الإلكتروني.



وأضاف عبدالله أن هذا النوع من الثلاجات لا يمكن أن يحفظ الجثث أكثر من 24 ساعة، ويضطر المستشفى لاستخدام ألواح ثلج لتبريد الجثث المتحفظ عليها على ذمة النيابة، أو مجهولة الهوية، مؤكدا أنه لا يوجد حل بديل.



وعن واقعة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة لجثة داخل مشرحة مستشفى الحسينية مغطاة بالثلج، أكد أنها جثة لمسن مجهول الهوية، قررت النيابة التحفظ عليها لاستكمال التحقيقات، وتبين أنه مشرد، وكان يعيش في قرية مجاورة منذ 8 سنوات، متابعا: "اضطررنا لذلك للحفاظ عل الجثة حتى أصدرت النيابة قرارها بالتصريح بالدفن".