أظهر استطلاع أن 17 بالمئة تقريبًا من العمال ممن تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين يشعرون بعدم الرضا عن عملهم.

وقد خلصت نتائج دراسة بريطانية أعدّتها شركة متخصصة في الموارد البشرية إلى أنّ الموظفين يبدأون بالتذمّر ويكرهون وظائفهم عند سنّ الخامسة والثلاثين وفق ما جاء في وكالة "بلومبيرغ" الاقتصادية الأميركية.



وأجرت شركة "روبرت هاف" البريطانية الدراسة الميدانية على الموارد البشرية، استطلعت فيها آراء 2000 موظف في مختلف أنواع الأعمال.



وقد أظهر الاستطلاع أن 17 بالمئة تقريبًا من العمال ممن تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين يشعرون بعدم الرضا عن عملهم،أي أن واحداً من كل 6 موظفين بريطانيين تزيد أعمارهم عن 35 عاماً غير راض عن عمله.



بالمقابل، أشارت نتائج الدراسة عينها إلى أن هناك عوامل هامة تساعد على نشر الإندفاع والسعادة في مكان العمل، من بينها الإنصاف والاحترام وتقدير مجهود العاملين.