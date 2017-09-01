صورةكشف مواطن سعودي من خلال مقطع فيديو النقاب عن أول سيارة كهربائية تدخل إلى المملكة من طراز "تيسلا إكس"، مبيناً امتيازاتها غير العادية، وقصة دخولها إلى المملكة، وكيفية شحنها.

وبيّن المقطع إمكانيات فتح أبواب السيارة عن بعد، حيث تتميز بأبواب خلفية تفتح للأعلى بضغطة زر، وتشتمل على "حساسات" تراقب عدم وجود أي معوقات بجانب الأبواب، حتى لا ترتطم أبواب السيارة بأجسام مجاورة لها حينما تفتح، كما يمكن التحكم في الأبواب التي يراد فتحها عن بعد من خلال مفتاح السيارة.

وأشار مصور المقطع إلى أن إدارة الجمارك لم تستوعب تقنية اعتماد السيارة بالكامل على الكهرباء، نظراً لأن السيارات تصنف في سجلات الجمارك السعودية على أساس كونها تعمل إما بالديزل أو بالبنزين، لافتاً إلى أن السيارة ظلت متوقفة أسبوعين في الجمارك حتى سُمح لها بالدخول.

وأوضح أن السيارة يمكن شحنها بالكهرباء بشواحن عادية، غير أن مدة شحنها تستغرق في هذه الحالة يوماً ونصف، بخلاف شاحنها الخاص الذي يتيح إمكانية شحنها في فترة لا تتجاوز الساعة والنصف، مبيناً أن ثمة 12 محطة خاصة بشحن السيارات الكهربائية في دبي، ويستغرق شحن السيارة فيها 45 دقيقة فقط.

ونبه إلى أن السيارة لا تحتاج إلى تغيير زيت المحرك مثل السيارات العادية، بل يتم تحديثها عبر "الواي فاي" مثل أجهزة الهواتف النقالة، مضيفاً أن عيبها الوحيد هو عدم وجود صوت لها ينبه المارة إلى وجودها، لكن الشركة المصنعة لها تفكر في عمل صوت وهمي لها.