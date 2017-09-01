«لم أكن موفقة في العديد من العلاقات الرومانسية في حياتي»
النجمة السينمائية غوينيث بالترو وهي تسلط الضوء، خلال لقاء صحافي، على فشل علاقاتها العاطفية التي عاشتها سابقا مع العديد من الممثلين والموسيقيين المرموقين مثل براد پيت وبن أفليك وكريس مارتن. وعزت بالترو ذلك لأسباب مختلفة منها شعورها المرهف وهواجسها وأوهامها أيضا.
«سأبقى حتى عام 2022»
رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي تؤكد تعهدها بخوض الانتخابات المقبلة، وبقيادة بريطانيا خلال مفاوضات خروجها من الاتحاد الأوروبي لتصل بها- على حد زعمها- لمستقبل أكثر إشراقا.
«إنه يعيش حزنه وحيدا على ما يبدو»
تعليق للصحافة البريطانية بعدما شوهد محمد الفايد، صاحب محلات «هارودز» في لندن، على متن يخت في سانت تروبيز وهو يستعد للذكرى العشرين لموت ابنه دودي مع الأميرة البريطانية ديانا في حادث سير مروع.
«هذه مشاهد بشعة ولا تروق لي»
الممثل بيل ناي الفائز بجائزتي «بافتا» مرتين وبجائزة غولدن غلوب مرة واحدة، يكشف رفضه القيام بأي أدوار إباحية على الشاشة لأنه يكرهها، ولا يرى فيها شيئا جذابا أو مثيرا حتى عندما كان شابا.
«ابنتي أفضل منه»
الممثلة والشخصية التلفزيونية كيم كارديشيان وهي تسخر من الرئيس الأميركي ترامب بالقول إن ابنتها نورث، البالغة من العمر 4 أعوام، هي أفضل منه لخوض انتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة