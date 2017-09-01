«لم أكن موفقة في العديد من العلاقات الرومانسية في حياتي»

النجمة السينمائية غوينيث بالترو وهي تسلط الضوء، خلال لقاء صحافي، على فشل علاقاتها العاطفية التي عاشتها سابقا مع العديد من الممثلين والموسيقيين المرموقين مثل براد پيت وبن أفليك وكريس مارتن. وعزت بالترو ذلك لأسباب مختلفة منها شعورها المرهف وهواجسها وأوهامها أيضا. النجمة السينمائية غوينيث بالترو وهي تسلط الضوء، خلال لقاء صحافي، على فشل علاقاتها العاطفية التي عاشتها سابقا مع العديد من الممثلين والموسيقيين المرموقين مثل براد پيت وبن أفليك وكريس مارتن. وعزت بالترو ذلك لأسباب مختلفة منها شعورها المرهف وهواجسها وأوهامها أيضا.