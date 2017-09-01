أعلنت الشرطة الألمانية انها ستجلي 60 الف شخص بمدينة «فرانكفورت» جنوب وسط البلاد يوم الأحد المقبل قبل تفكيك قنبلة ضخمة من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

وقالت شرطة المدينة في بيان إن السلطات المختصة دعت عشرات الاف المواطنين إلى مغادرة منازلهم صباح الأحد المقبل واصفة هذا الإجلاء بأنه اكبر عملية منذ نهاية الحرب العالمية الثانية ويتطلب تأمين حياة 60 ألف شخص.

وأوضحت أن القنبلة التي تزن عدة أطنان قد كشفتها شركة بناء يوم الثلاثاء الماضي وسيتم تفجيرها في حي «وستاند» حيث تتخذ عدة شركات وبنوك ضخمة مقرات لها مثل اكبر بنك ألماني «دويتشه بنك». وكانت مدينة «أوغسبورغ» جنوبي ألمانيا قد شهدت في عام 2016 عملية إجلاء كبيرة قبل تفكيك قنبلة من الحرب العالمية الثانية ما اضطر الشرطة في حينها إلى إجلاء 54 ألف مواطن.

يذكر أن الشرطة الألمانية ما زالت بعد أكثر من سبعة عقود على انتهاء الحرب العالمية الثانية تعثر بين الحين والآخر على قنابل وتنجح في تفكيكها دون الحاق ضرر بالسكان.