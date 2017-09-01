إذا حلمت يوما بالجلوس على مرحاض من الذهب فقد حان الوقت لتحقيق حلمك، فقد دعا متحف سولومون آر. جوجنهايم في نيويورك زائريه لاستخدامه بحمام معرض «أميركا» للفنان الإيطالي ماوريتسيو كاتيلان.

و«أميريكا» أيضا هو اسم المرحاض من الذهب الصلب الذي يعمل بكفاءة كاملة ومتاح للعرض منذ عام. واصطف زوار المتحف في طوابير طويلة انتظارا لدورهم في استخدام المرحاض الذي تجاوز عدد مستخدميه حتى الآن 100 ألف زائر.

والمرحاض من الذهب الخالص عيار 18 قيراطا، وهو نسخة ذهبية من مرحاض (كولر) المشهور.

وكتب على المرحاض «متاح للعامة، هذا المنتج فاحش الثراء الذي يبدو أنه مخصص لـ 1% فقط (من البشر)».

ومن المقرر رفع المرحاض في منتصف سبتمبر.