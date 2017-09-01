قصيدة للشاعر

عبدالرزاق محمد صالح العدساني

مِن الله ومنهُ الصلاحي

ومنهُ الطلاحِ ومنهُ المُباحِ

أمِثلَكم لنا يَندي عطاءً

وللإنسانِ من صُبحِ الصَباحِ

ألستُ بمن سُميَ باسمٍ

وذاكَ الاسمُ من شَرفِ الصَباحَ

فمِثلُكَ لا يهابُ الليل حتى

يخافُ الذِئبُ من ذاكَ النِباحِ

أليسَ أبوكَ من قادَ المَطايا

وعَمعمها بِمنديلِ الوِشاحِ

وجرد عُشبها من كُل شمٍ

بِوِديانٍ وبيداءَ السِلاحي

وأمنها طريقُ النجدِ حتى

يَأمنَ الحاجُ سُبُلَ السَماحِ

في يومٍ كانَ للإسلامِ فيهِ

بيارقُ الشهادةِ والصَلاحِ

قُريشُ كانت للتاريخِ اسماً

وأوفت العالَمَين صحيحَ صاحِ

وما النهارُ إلا كُلَ يومٍ

وبعض الليالي موائِدُهُ الرِماحِ

وإنَكَ تخوضُ الجَوَ خوضاً

وفوقَ البيدِ بيدُ اللِياحِ

أولستَ بخيرِ أهل الدارِ ذِكرا

للعزاءِ وأعراسَ المِلاحِ

فخيرُكَ خيرُ إنسانٍ لِأُمٍ

وشعبٍ بيتُهُ عقلُ الصَفاحِ

نجاحُكَ بِمعالي الخيرِ منّا

فاسمُكَ بالصَباحِ وللصَباحِ

لَكَ الله على ما شِئتَ منّا

فَأنتَ الخيرُ يا مَهدَ النَجاحِ

جزاكَ اللهُ عنّا كُلَ خيرٍ

جَزاءَ خِيارنا وما تَحتَ البِطاحِ