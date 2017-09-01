أقرت الحكومة البريطانية إصلاحات يمكن أن يتم بموجبها فضح الشركات التي تمنح رواتب سخية للمدراء رغم معارضة المساهمين عبر نشر الفوارق في الأجور في سجل عام.

وتنظر حكومة رئيسة الوزراء تيريزا ماي في الإصلاحات منذ العام الماضي على خلفية تنامي الغضب الشعبي من حجم الرواتب التي يتقاضاها المدراء التنفيذيون والتي تفوق بكثير أجور الموظفين.

وسيجبر أحد المقترحات، التي لا يزال على البرلمان المصادقة عليها لتتحول إلى قوانين، الشركات المدرجة في البورصة الكشف عن الفرق في معدل الرواتب بين المدراء والموظفين.

وسيقضى مقترح آخر بتشكيل سجل عام تدرج فيه الشركات التي تطرح أسهمها للتداول العام في حال واصلت سياساتها المرتبطة بالرواتب رغم معارضة أكثر من خُمس المساهمين.

ومن المؤمل أن تشجع الدعاية السلبية الناتجة عن الإدراج في السجل العام الشركات على أخذ وجهات نظر المساهمين في عين الاعتبار، ولكن الإصلاحات تخلت عن أحد الاقتراحات الأولية التي عرضت في نوفمبر الماضي، وهو أن يعطى المساهمون حق الفيتو في ما يتعلق برواتب المدراء. ويعد التصويت على هذه المسألة الذي يجري خلال اجتماعات المساهمين العامة غير ملزم.

وبين الإجراءات هو تعيين ممثلين عن الموظفين في مجالس الشركات المسجلة في البورصة، ولكن الاقتراحات تخيِّر الشركات بين تعيين ممثلين عن الموظف أو أن يعهد لمدير غير تنفيذي مسؤولية نقل وجهات نظر الموظفين.

لكن فرانسيس أوغرادي، رئيسة المؤتمر العام لنقابات العمال، اتهمت ماي بالتخلي عن وعدها في الحد من تجاوزات الشركات.