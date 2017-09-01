«كل أصحاب البشرة البيضاء عنصريون»
النجمة البريطانية مونرو بيرغدورف (29 سنة)، التي تعمل لحساب شركة مساحيق التجميل الشهيرة «لوريال»، تثير عاصفة من الضجيج بعدما أعلنت على وسائل التواصل الاجتماعي أن البيض يعتبرون أنفسهم العرق البشري الأفضل في هذا العالم.
«تجعلني أشعر بأني فتاة صغيرة أمامها»
لاعبة كرة التنس الروسية الشهيرة ماريا شارابوفا (30 سنة) تخرج عن صمتها بعد فضيحة تعاطيها المخدر المثيرة للجدل التي كادت أن تدمر عملها الرياضي، تكشف أن مواجهة منافستها سيرينا وليامز كانت دوما تحمل معها شعورا بالرهبة لها.
«الواجب الإنساني يحتم القيام بذلك»
نجم فيلم «سفينة التايتانك» ليوناردو ديكابريو بعد أن تبرع بمليون دولار عن طريق مؤسسته الخيرية لضحايا إعصار هارفي الذي ضرب ولاية تكساس مؤخرا وحوّل شوارعها إلى أنهار.
«بالطبع لن تبقي شابة للأبد»
الممثلة الأميركية ميشيل فايفر، التي اشتهرت في فيلم «عقول خطرة» وهي تتحدث إلى زميلتها جينيفر لورانس حول إنجاب الأطفال في فيلم دعائي جديد يتناول موضوع الأمومة.
«لم أعانق أبي في حياتي كلها إلا بعد موته»
نجم فيلم «جيران» إيان سميث يكشف بحزن أن علاقته بأبيه كانت جافة إلى حد ما، ويعرب عن أمله في أن تكون العلاقات العائلية أقوى بين الناس في المستقبل.
«لا شك أن التغيير هو الحقيقة الثابتة في الحياة»
تعليق لأصدقاء أيقونة أفلام «جيمس بوند» شون كونري (87 سنة) الذي كان يفيض شبابا ونشاطا، بعد أن شوهد بحاجة لمن يساعده في المشي خلال دخوله مركزا للتدليك وقد ظهرت بعض ندوب التقدم في العمر تحت عينيه.
ماذا قالت ماريا شارابوڤا عن منافستها سيرينا وليامز ؟ ... ولمن تبرع ليوناردو دي كابريو بالمليون دولار؟