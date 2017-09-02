بينما كان يلعب "الغميضة" مع شقيقه، اختبأ طفلٌ أوكراني (7 سنوات) داخل الغسالة، إلّا أنّ ما حصل بعدها مخيف للغاية.



وفي التفاصيل التي نشرها موقع "ميترو" البريطاني، فقد علق الطفل داخل الغسالة لساعات، ما حوّل اللعبة الى مصيبة في مدينة خاركوف الأوكرانية.

وحاولت العائلة سحب الطفل من الغسالة إلّا أنّ محاولاتهم باءت بالفشل، فلجأوا الى خدمات الطوارئ.

وقرّر المسعفون وضع الزيت على جسم الولد، حتّى انزلاقه وخروجه من الغسالة، لتنجح حيلتهم، بحسب ما أظهر الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي.

ولاحظ بعض الناشطين أن الطفل حافظ على هدوئه ولم يبكي طيلة فترة احتجازه في الغسالة.