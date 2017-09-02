اعترف شاب بأنه ضرب حبيبته على وجهها بعدما رفضت الزواج منه.

وكان الشاب اندريه بافل، 25 عاماً، قد قرّر أم يقيم مفاجأة لحبيبته اندريا ناغي في مكان عملها فطلب يدها للزواج من خلال إرسال لها باقة من الورود مع خاتم الخطوبة في 21 تموز.

ولكن، عندما رفضت اندريا هذا العرض، غضب الشاب كثيراً وضربها على وجهها وأوقعها أرضاً متسبباً لها بـ"إصابات كبيرة".

وبعدما ألقي القبض عليه، قال بافل لضباط الشرطة إنه شعر بالغضب بسبب جواب حبيبته الرافض. وقد منع الشاب، وهو في الأصل من ميدلبورت- انكلترا، من الاتصال بضحيته لمدة سنة بعدما اعترف بفعلته.

وحكمت محكمة North Staffordshire على بافل بتأدية الخدمة المجتمعية لمدة 12 شهراً مع نشاط إعادة تأهيل لمدة 30 يوماً و 150 ساعة عمل بدون أجر. كذلك، فقد حكم عليه أيضاً بدفع تعويضات مادية قيمتها نحو 250 دولارا، ونقات تبلغ قيمتها 175 دولاراً تقريباً وضريبة إضافية قيمتها نحو 110 دولارات.

يشار الى أن علاقة حب "قوية" كانت تجمع هذا الثنائي لمدة 3 أشهر وكانا يعيشان معاً.