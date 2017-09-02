من الضروري أن تعتمد العلاقة الزوجية السليمة على مجموعة من المقومات والدعائم التي من شأنها ‏تجنيب الزوجين الانزلاق إلى مستنقع الفشل، وبناء علاقة زوجية متينة وناجحة. ويجب أن ‏يتحلى الزوجان بصفات تدعم هذه المقومات لبناء صرح الزواج المتين. ‏

غير أن الكثير من الأزواج يغفلون عدة عوامل قد تكون السبب في فشل حياتهم الزوجية. فقد يجهل الزوج بأنه السبب في فشل علاقته مع زوجته. ولكي يعرف الزوج التصرفات التي تقوض علاقته بزوجته، أورد موقع فاميلي شير الإلكتروني قائمة بهذه التصرفات على النحو التالي:

1- الأنانية

يجب أن يتجنب الزوجان المشاعر الأنانية التي تقصي الطرف الآخر وتدفعه للتغريد خارج ‏السرب في العلاقة الزوجية، الأمر الذي يضعف هذه العلاقة ويؤدي إلى فشلها.

2- إساءة التصرف

هل قمت بتشجيعها ورفع معنوياتها عوضاً عن انتقادها والتذمر من تصرفاتها؟ هل عملت على ‏امتداحها والحديث عنها بشكل إيجابي أمام الأصدقاء والأقارب؟ تذكر بأن العلاقة الناجحة مع ‏الشريك تقوم على التعبير عن الأفكار والمشاعر والمخاوف بعيداً عن الشجار والصراخ والشتائم.‏

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3- إهمال الزوجة

هل عبرت لزوجتك عن حبك عبر الكلام أو الفعل؟ هل فكرت بقضاء وقت معها في المناسبات ‏الخاصة؟ هل مارست معها أي نشاط مشترك؟ إن لم تفعل فقد تكون أنت السبب في فشل العلاقة. ‏

4- عدم الإخلاص

الإخلاص يعني الالتزام من قبل الطرفين بعدم خيانة الطرف الآخر مع أي شخص، ويجب أن ‏يسود الصدق بين الزوجين وأن لا يخفيا الأسرار عن بعضهما البعض. وعندما يقع أحدهما في ‏مشكلة فإنه يبقى مع شريك حياته ولا يلجأ إلى أحد آخر. تذكر بأن الثقة هي أساس العلاقة ‏الزوجية الناجحة، فإن غابت الثقة فمن الصعب إعادة بنائها ثانية. ‏

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5- الافتقار إلى الاحترام

تكلل العلاقة الزوجية بالنجاح عبر الاحترام المتبادل من كل طرف، لأفكار وميول واهتمامات ‏الطرف الآخر. وإن حدث أي خلل في هذا الاحترام فبالتأكيد سيواجه الزوجان مشاكل في حياتهما تؤدي إلى إفشال علاقتهما. ‏