كريم طارق

شنت اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء حملة موسعة في مختلف محافظات الكويت على القصابين المتجولين "" الذين يعملون في ذبح وتجهيز الأضاحي دون تراخيص من البلدية، إذ أسفرت الحملة التي تستمر على مدار اليوم حتى الآن إلى ضبط أكثر من 170 عاملا ما بين قصاب وبائع متجول، بالإضافة إلى عدد من المتسولين.

من جانبه، أكد رئيس اللجنة المشتركة التابعة لمجلس الوزراء ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة عبدالله المطوطح على استمرار الحملة التي انطلقت بعد صلاة العيد مباشرة طوال اليوم لضبط العمالة المخالفة، لافتا إلى خطورة انتشار تلك الظاهرة من الناحية الصحية والبيئية وسلامة الأضاحي، مشيرا إلى أن اللجنة ستتخذ الاجراءات اللازمة بحق تلك العاملة المخالفة والمتمثلة في إيقاف ملف صاحب العمل لحين إبعاد العمالة المخالفة.