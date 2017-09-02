توفر لعبة “سي هيرو كويست في ار” للواقع الإفتراضي، عبر مهام مسلية إمكانية تشخيص الإصابة بمرض الزهايمر.

ويأخذ اللاعب دور بحار يقود سفينته في اللعبة، التي تحاول تحفيز الدماغ من خلال مهمات تستند على الذاكرة والقدرة على تحديد الاتجاه، مع محاولة رصد أولى مؤشرات المرض.

وصدرت اللعبة في نسختها للأجهزة النقالة العام 2016، وهي مطورة بالشراكة مع باحثين ومتوافرة مجاناً.



وقد حملت حوالى ثلاثة ملايين مرة في 193 بلداً على منصتي “اي او اس″ و “اندرويد”.

وأوضح الطبيب ديفيد رينولدز المدير العلمي لمركز “الزهايمرز ريسيرتش يو كاي”، “هذه اللعبة توفر لنا كمية هائلة من البيانات”.



وتنقل بيانات لعب كل مستخدم من دون الكشف عن هويته إلى القيمين على اللعبة.



وأكد “تسمح لنا هذه البيانات بفهم أفضل لكيفية تنقل الرجال والنساء الذين يمارسون هذه اللعبة”.

وقال المشغل الألماني “دويتشه تيليكوم” الذي يقف وراء المشروع، ان اللعب دقيقتين فقط يوفر للباحثين خمس ساعات من البيانات التي يمكن دراستها.

وقال ديفيد رينولدز، ان “اللعبة “تحفز أجزاء مختلفة من الدماغ تتأثر بشكل مغاير بمرض الزهايمر.



هذا يسمح لنا تالياً بربط نشاط اللاعب مع ما يدور في دماغه”.

ومع نسخة الواقع الإفتراضي الجديدة حيث يتنقل اللاعب بمجرد تحريك العينين، يأمل مطورو اللعبة الوصول إلى شريحة أكبر سناً من الناس وهي الأكثر عرضة للزهايمر.

وأوضحت لورين بريسر إحدى مصممات اللعبة، “من خلال هذه التكنولوجيا يمكننا ان نعرف كيف يتصرف الناس عندما يكونوا تائهين”.

ويقول الطبيب رينولدز، ان مجرد اللعب قد يكون له آثار ايجابية على بعض المرضى، “لأن الإبقاء على نشاط الدماغ يسمح بخفض المخاطر المتعلقة بأولى مؤشرات الخرف وإبطاء تقدمه”.