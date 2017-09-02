حدد باحثون 381 نوعا جديدا من النبات والحيوانات في الامازون على ما جاء في تقرير للصندوق العالمي للطبيعة ومعهد ماميراو عرض في ساو باولو (البرازيل.



وتضم القائمة 216 نبتة و93 سمكة و32 حيوانا برمائيا و19 حيوانا زاحفا وطيرا واحدا و20 حيوانا ثدييا من بينها متحجرتان على ما ورد في التقرير الذي ذكر ان نوعا جديدا يكتشف كل يومين في غابة الامازون الشاسعة الموزعة على تسع دول في اميركا الجنوبية.

وكانت الاكتشافات اكثر في السنوات الاخيرة بفضل استثمارات اكبر الا ان هذا الميل توقف فجأة ما يهدد الابحاث المستقبلية على ما اكد الصندوق العالمي للطبيعة.

وقال ريكادرو ميلو منسق برنامج الامازون في الصندوق "مستوى الموارد التي لدينا يتراجع الى ما كان عليه قبل عشرين عاما وهذا سينعكس على تقاريرنا المقبلة".

واوضح "كل الانواع الجديدة موجودة في مناطق يلحق فيها الانسان الضرر في الامازون ما يهدد استمرارية هذه الانواع حتى قبل اكتشافها".



وهذه هي النسخة الثالثة من هذا التقرير الذي احصى اكثر من الفي نوع خلال السنوات ال17 الاخيرة.