يدشّن في ألمانيا اليوم الجمعة أكبر جهاز ليزر يعمل بأشعة إكس في العالم، يعوّل العلماء عليه لكشف أعمق أسرار المادة وتحقيق تقدم في مجالات عدة منها الطب وعلوم الأحياء.

وساهمت في هذا الجهاز إحدى عشرة دولة منها ألمانيا وروسيا وفرنسا وسويسرا، وهو يمتد على ثلاثة كيلومترات و400 متر في جوار هامبورغ.

وقال المسؤول في مفوضية الطاقة الفرنسية المشاركة في هذا المشروع أوليفييه نابولي لوكالة "فرانس برس": "إنه أكبر وأقوى مصدر لأشعة إكس صنعه الإنسان".



وقد أطلق عليه اسم "إس راي فري إلكترون ليزر"، وهو يضم مجموعة أنفاق تحت الأرض يصل عمق أحدها إلى 38 متراً، وفيه مسرّع للإلكترونات.

ويمكن أن يولّد هذا الجهاز ما يصل إلى 27 ألف ومضة من أشعة إكس في الثانية الواحدة، علما أن جهازا أميركياً مماثلا تقف حدوده عند 120 ومضة، وجهازا يابانياً آخر تقتصر طاقته على 60 ومضة.

وقال رئيس مجلس إدارة مشروع جهاز أشعة إكس الأوروبي للالكترونات الحرة روبرت فيدنهانزل، إن "الإشعاع الوسطي" لهذا الجهاز سيكون الأقوى في العالم.



ويقيس الإشعاع بعدد الفوتونات (جزيئات الضوء) التي تصدر على موجة ما.



ويؤكد مصممون أن قوته عند الذروة ستكون أكبر بمليار مرة من أقوى الأجهزة المماثلة المتوافرة حالياً.

وهذا الجهاز أشبه بآلة تصوير ومجهر، فهو سيتيح للعلماء أن يعاينوا أصغر التفاصيل وآليات في المادة لم يتمكن أحد من مراقبتها من قبل، وفقا لروبرت فيدناهانزل.



ويقول "ستكون تطبيقات استخدام هذا الجهاز كثيرة، من الطب وعلوم الأحياء إلى الكيمياء وعلوم المادة".

وبفضل قوة الإشعاع الفريدة، سيكون بمقدور العلماء أن "يراقبوا أصغر التفاصيل عن الفيروسات على مستوى الذرّة، وأن يكشفوا أسرار التكوين الجزيئي للخلايا، وأن يلتقطوا صورا ثلاثية البعد للعوالم الدقيقة، ودراسة آليات شبيهة بتلك الحاصلة داخل الكواكب".

ولمّا كانت ومضات أشعة إكس قصيرة جداً، سيتمكن العلماء من إعداد "أفلام" عن المسارات السريعة جدا مثل التفاعلات الكيميائية والتغيّرات الحيوية في الخلايا.