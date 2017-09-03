نشب شجار حاد بين طبيبين داخل غرفة العمليات أثناء إجراء عملية جراحية لمرأة حامل، في مستشفى يوميد، شمالي مقاطعة راجاسثان الهندية.

قامت إدارة المستشفى بإيقاف الطبيبين عن العمل مؤقتا، نظرا لانتشار الفيديو الذي يوثق الشجار بينهما، بحسب ما نقلته شبكة "بي بي سي".

وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بعد نشر الفيديو، بأن المرأة أنجبت طفلة فارقت الحياة. فيما نفى الدكتور، رانجانا ديساي، مراقب الأطباء في مستشفى يوميد، ذلك الخبر، واصفا هذه التقارير بأنها غير دقيقة، وأن مولودا توفي فعلا، ولكنه ليس المولود الذي تحدثت وسائل الإعلام، وإنما مولود آخر في عملية أخرى أنجبته أمه ميتا.

