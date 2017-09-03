أن يكون الشخص معتقلا رسميا وصاحب سوابق، فهذا لا يعني أن حياته انتهت بين قضبان السجن، فالحياة تعطي الكثير من فرص العودة الى الصواب والى النجاح أحيانا، لكن المهم هو عدم الرجوع الى ارتكاب الأخطاء.. تعرف على قصة المجرم الذي فتحت له صورة "الاعتقال" أبواب الشهرة؟

أصبح المحتال "مكي ألانت لاكي" عارض أزياء عالمي بفضل صورة التقطته الشرطة لحظة اعتقاله، وبحسب موقع "مترو"، اعتقلت الشرطة "لاكي" في أبريل العام الماضي بسبب السرعة وقيادة سيارة مسروقة، لكنه سرعان ما أثار ضجة كبيرة بسبب اختلاف لون عيونه، وفق موقع " نيويورك بوست".

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ونتيجة لمظهره الفريد، وقعت وكالة كلير لعرض الأزياء ومقرها في أتلانتا معه للعمل معها رغم سجله الجنائي، إذ تم اعتقاله خمس مرات بسبب سرقة السيارات والاعتداء على سيدة واقتحام مكتب عام، كما أنه انتهك قواعد الإفراج المشروط عنه.

وينضم "لاكي" إلى "جيريمي ميكس" الذي أصبح أجمل مجرم في عالم الموضة بعد الكشف عن صورة اعتقاله في عام 2014 لحيازته سلاح ناري والسرقة..