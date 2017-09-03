كشفت نتائج تشريح جثة الطفلة (5 سنوات) التي توفيت في بيت جدها، في الولايات المتحدة الأمريكية أن الحادث كان عرضيا، إذ استلت الطفلة مسدس والدها وأطلقت الرصاص على رأسها.

وقد نشرت، الأربعاء 30 أغسطس، نتائج التشريح التي قامت بها سلطات ولاية ماين على جثة الطفلة إليس دور من مدينة بيلفاست، والتي قضت الاثنين الماضي.

وصرحت الشرطة بأن المسدس عيار 45، يمتلكه والد الطفلة القتيلة، تود دور، وكان داخل حقيبة الظهر الموجودة في غرفة النوم التي وقعت فيها الحادثة.

وأبلغ تود دور الشرطة أنه كان بجانب التليفزيون حينما سمع صوت إطلاق النار. وقالت مصادر في الشرطة إن الطفلة أخذت المسدس من حقيبة الظهر، وكانت على السرير، حينما انطلقت رصاصة من المسدس لترديها قتيلة.

يذكر أن المسدس لم يكن في جرابه ولم يكن مؤمنا، كما لم توجه الشرطة أي اتهامات لأي أحد بصدد الحادث.