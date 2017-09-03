ضبطت شرطة أبوظبي مروجَـيْـن بحوزتهما 4.2 ملايين حبة مخدرة تم تخزينها في مزرعة في عملية أطلق عليها "شتلات الموت"، وفق مدير عام شرطة أبوظبي اللواء مكتوم علي الشريفي.



وتفصيلاً، كشف اللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، عن عملية نوعية أُطلق عليها "شتلات الموت"، جرى خلالها ضبط مروجَـيْـن (عربـيَـيْن) بحوزتهما كمية مخدرات هائلة، بلغت 4 ملايين و200 ألف حبة مخدرة مخبأة تحت كمية كبيرة من الشتلات الزراعية، داخل مزرعة في إحدى إمارات الدولة.



وأرجع مدير عام شرطة أبوظبي، النجاح والتوفيق بإحباط هذه الواقعة إلى التوفيق من الله "عزوجل"، مشيداً بجهود رجال مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، مثمناً أداءهم العالي والنوعي، وكفاءتهم وحسهم الأمني في إحباط هذه العملية غير التقليدية، وإصرارهم على إنجاز المهمة بهمة عالية المستوى، وتغلّبهم على مختلف التحديات التي واجهتهم لإحباط النشاط الإجرامي، وضبط المروجَيْن، وسمومهما المخدرة.



وقال اللواء الشريفي، إن الإطاحة بهما، شكّل ضربة موجعة للمهربين والمروجين، لافتاً إلى أن العملية حققت نتائج إيجابية، عكست المهام التدريبية المتقدمة التي تلقاها عناصر المكافحة في مواجهة المخدرات، والحرص الشديد على أداء الواجب، وتقديم أفضل ما لديهم من مستوى الأداء والمسؤولية، لافتاً إلى أن هذه الكمية الهائلة المحرّزة كفيلة في حال تسويقها، بتحطيم عدد كبير من أفراد المجتمع، خاصة النشء، وسلب أرواح الشباب ومدّخراتهم.



وأكد مدير عام شرطة أبوظبي، أن عمليات مكافحة المخدرات بشرطة أبوظبي، ذات استراتيجية ثابتة تعكس رؤية وتصميم القيادة الرشيدة على مكافحة الجريمة بشتى أنواعها، وتجّسد الحرص على توفير الأمن والطمأنينة للمجتمع، حفاظاً على المكتسبات والمقدرات والثروة الوطنية والشبابية.



وترجع تفاصيل الواقعة، وفق مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي بشرطة أبوظبي العقيد طاهر غريب الظاهري، إلى ورود معلومات من أحد المصادر السرية التابعة "للمديرية"، تفيد بوجود شخصَيْن من الجنسية العربية، مقيمان بإحدى إمارات الدولة، يحوزان على كمية كبيرة من حبوب الكبتاجون المخدرة؛ بقصد الاتجار والترويج، ويقومان بتخبئتها بطريقة احترافية.



وأضاف: تم رصد ومتابعة تحركاتهما لحين أكدت التحريات، عزمهما بيع جزء من السموم المخدرة، حيث تم التنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الاتحادية في وزارة الداخلية، فتم تشكيل فريق ثنائي من الطرفين، ووضع خطة أمنية محكمة، أسفرت بعد تقنين الإجراءات، عن إلقاء القبض على المشتبهَيْن، بحوزتهما حبوباً مخدرة.



وذكر أنه باستجواب الجُناة، أرشدا عن بقية الكمية، مخبأة في مزرعة بإحدى إمارات الدولة، حيث تمّ أخذ التدابير القانونية اللازمة لمداهمة المقر الذي تحوّل إلى ما يُشبه الوكر لممارسة نشاطهما غير المشروع، مشيراً إلى أنه تم استخراج الحبوب، مدفونة بطريقة احترافية في الرمال، تحت كمية كبيرة من الشتلات الزراعية.. لافتاً إلى إحالتهما مع المضبوطات للجهات المختصة، استكمالاً لبقية الإجراءات القانونية.



الجدير بالذكر، أن شرطة أبوظبي تحرص على التفاعل مع الجمهور، تعزيزاً للأمن والاستقرار والوقاية من الجريمة، عبر التواصل مع خدمة "أمان" التي تتيح تلقي المعلومات الأمنية والمجتمعية على مدار 24 ساعة، سواء عبر الاتصال الهاتفي على الرقم 8002626 أو إرسال رسالة نصية قصيرة إلى 2828، أو إلى بريد الخدمة الإلكتروني على موقع شرطة أبوظبي www.aman.gov.ae أو الاتصال بمركز القيادة والتحكم 999.