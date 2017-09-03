استجاب رجال الأمن السعوديون المنتشرون في منطقة “جسر الجمرات” لأمنية حاجة طاعنة في السن، بعدما أصرت على تحقيق أمنيتها بعد وصولها لمنطقة رمي الجمرات.



وكانت الحاجة تصر على رمي جمراتها من أقرب نقطة للشاخص، تحقيقاً لأمنيتها، وهو ما جعل رجال الأمن للتعاون معها وحملها بمعاونة ابنها، وإيصالها للمنطقة المنشودة.



ووصلت الحاجة، وهي من إحدى الدول العربية، إلى شاخص “جمرة العقبة الكبرى”، أول أيام عيد الأضحى، وأرادت الرمي من على السور المحيط بالشاخص، ولكن كبر سنها منعها منذلك.



وبحسب صحيفة “عكاظ” السعودية، فقد “اضطر 3 أفراد من رجال الأمن إلى حملها لرمي الجمرة ثم حملها مرة أخرى لإنزالها من على السور ليتلقاها ابنها على ظهره”.