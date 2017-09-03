اعلنت محكمة الجنايات الكبرى عدم مسؤولية شاب من تهم الشروع بالاغتصاب والخطف وجنحة التهديد وقررت عدم مسؤولية عن جناية الاغتصاب استنادا الى موافقة السيدة ورضاها .



وفي التفاصيل: تعرفت السيدة على المتهم وعرض مساعدتها في الحصول على اعفاء طبي لوالدها ومساعدتها في الحصول على الطلاق من زوجها مقابل مبالغ مالية .



وعليه احضر المتهم اوراق للمجني عليها تفيد بطلاقها ليكتشف لاحقا انها اوراق مزورة .



وفي احد الايام طلب لقائها واخذها لمزرعة واعتدى عليها وما لبث الا ان ارغمها على التوقيع على اوراق تفيد بانها اصبحت زوجة له .



وتحت التهديد تمكن من مواقعتها عدة مرات حتى انجبت منه طفلا.



يشار الى ان محكمة التمييز اكدت ان اقوا السيدة تضمن تناقضات وعليه تم اعلان براءته من تهمة الاغتصاب .