«لم يواجه العالم من قبل خطر اندلاع صراع نووي مثل الذي نعيشه هذه الأيام»
الصحافي والمؤرخ العسكري البريطاني ماكس هاستينغز يعقب على المواجهة النووية القائمة الآن بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة ويصفها بأنها «لعبة بوكر».
«لا أزال أتذكر مشاهدنا المثيرة على الشاشة»
النجمة الأميركية جين فوندا (79 سنة) وهي تعانق صديقها النجم روبرت ريدفورد (81 سنة) بعد تسلمها جائزة «إنجاز العمر» في مهرجان فينيسيا للأفلام السينمائية.
«لقد تعاطت الكوكايين وأدمنت على الشراب»
منتج الأفلام ستيفان بيلفونتي، زوج المغنية ميل بي المنفصل عنها، يفجر قنبلة بإعلانه لأول مرة أن إدمان زوجته على المخدر أثر على حياتها الزوجية وعلى قدرتها في العناية بالأطفال.
«أنفاسك تحمل الكثير من رائحة الخمر»
نجمة الغناء الأميركية بريتني سپيرز عند صراخها احتجاجا على معجب مخمور خلال حفلتها الغنائية الأخيرة في لاس فيغاس.