«لقد تعاطت الكوكايين وأدمنت على الشراب»

منتج الأفلام ستيفان بيلفونتي، زوج المغنية ميل بي المنفصل عنها، يفجر قنبلة بإعلانه لأول مرة أن إدمان زوجته على المخدر أثر على حياتها الزوجية وعلى قدرتها في العناية بالأطفال.