يلجأ المنكوبون، الذين لا يغطي التأمين الجزء الاكبر من الاضرار التي لحقت بهم بعد مرور الاعصار هارفي، الى الدولة الفيدرالية في الولايات المتحدة التي تطرح فيها تساؤلات عن الجهة التي ستدفع الفاتورة الهائلة لهذه الخسائر.

ومن بيوت غارقة في وحل المياه الى سيارات لم تعد تنفع الا للكسر والشبكات الكهربائية المقطوعة والبنى التحتية المتضررة، يتوقع ان تكون كلفة الاضرار التي نجمت عن الاعصار في ولاية تكساس وجزء من ولاية لويزيانا واحدة من اكبر خمس سجلت في تاريخ الولايات المتحدة.

الى ذلك، ليس لدى المنكوبين خيار آخر سوى التوجه الى هيئات الدولة مثل الوكالة الفيدرالية للاوضاع الطارئة (فيما) وصندوقها الوطني للتأمين ضد الفيضانات (ناشيونال فلاد اينشورنس بروغرام) الذي يفترض ان يسوي الجزء الاكبر من عمليات التصليح.

وقال ناطق باسم الصندوق الوطني للتأمين ضد الفيضانات: ان الصندوق «تلقى اكثر من 427 الف طلب مساعدة.



اكثر من 117 الف شخص ومنزل حصلوا على موافقات لمساعدة بقيمة اجمالية تتجاوز

الـ 76 مليون دولار».



من جهته، سجل البرنامج ضد الفيضانات 51 الف طلب في تكساس، مشيرا الى ان مساعدات تتراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف دولار سيتم تحريكها.

واشارت وسائل الاعلام الاميركية الى الوضع الهش جدا لهذا الصندوق، ما يشكل تهديدا على تمويل كلفة التصليحات للناجين الذين بدأوا تنظيف بيوتهم او الشركات التي يترتب عليها اعادة تشغيل منشآتها.