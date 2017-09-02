نشر السفير البريطاني لدى مصر تسجيلاً مصوراً يظهره وهو يطهو طبق الفتة الشعبي المصري لمناسبة عيد الأضحى، في محاولة للتقرب من المصريين في وقت يخيم توتر على علاقة البلدين بعد وقف لندن رحلاتها إلى شرم الشيخ عقب اسقاط طائرة روسية العام 2015.



فقد ظهر السفير جون كاسن الذي يتابعه أكثر من 400 ألف مشترك عبر "تويتر"، في هذا التسجيل المصور البالغة مدته 52 ثانية مرتدياً مريلة مطبخ وهو يطهو بمساعدة طاه عرفه الفيديو باسم الشيف أحمد طبق فتة الذي يحضره المصريون عادة خلال فترة عيد الأضحى، كما يمزج مكونات الطبق المؤلف من صلصة الطماطم والأرز واللحم.



وأثار هذا الفيديو الذي حمل عنوان "اتفرج على اللي حصل لما حاولت اتعلم طبخ فتة العيد" تفاعلاً كبيراً من مستخدمي "تويتر" إذ حصد أكثر من ألفي إعجاب و430 إعادة تغريد بعد حوالى 24 ساعة على نشره.



وقد جاءت التعليقات على هذا التسجيل المصور بكثير منها ايجابية.



وأتبع السفير البريطاني هذه التغريدة بأخرى مع صورة له حاملاً طبق الفتة وتعليق جاء فيه "مهمة الفتة نجحت (بفضل الشيف أحمد)!".



ولكاسن أكبر عدد من المتابعين على "تويتر" بين الدبلوماسيين الأجانب في مصر، وهو ينشر في كثير من الأحيان صورا له وهو يأكل الأطعمة المصرية الشعبية في الشوارع أو يمارس الرياضة.