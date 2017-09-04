فوجئ سكان مدينة آستارا الإيرانية بأصوات بوق عالية جداً مجهولة المصدر، تملأ سماء المدينة، الأمر الذي أثار الرعب الشديد في نفوس الأهالي.



تمكن ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي من تسجيل فيديو تسمع فيه تلك الأصوات الآتية من السماء، والتي أصبحت أكثر تواتراً يوماً بعد يوم في مدينة آستارا الواقعة بالقرب من الحدود مع أذربيجان على شاطئ بحر قزوين.

وقالت صحيفة "الحوار الروسية" إن ما يثير الدهشة هو عدم وجود أي منشأة في المنطقة التي تم عرضها في الفيديو والتي تسمع فيها تلك الأصوات، فكان السؤال المحير، من أين تأتي تلك الأصوات التي سمعت في أكثر من مكان في مختلف أنحاء العالم؟

تجدر الإشارة إلى أنه على مدى السنوات العشر الماضية، سجلت أصوات مماثلة في جميع القارات، ولكن لم يتمكن أحد من معرفة مصدرها، أما العلماء فلم يستطيعوا إعطاء تفسيرات تبرر هذه الظاهرة الغريبة.