أصيب عمال البناء فى الصين بصدمة بعد اكتشاف نعش يرجع إلى قرون من الزمان، بداخله جثة ذكر محفوظة بشكل جيد للغاية.

واعتقد الباحثون أن الرجل توفى فى وقت ما خلال سلالة مينج (1368 حتى 1644) أو سلالة تشينج (1644-1912)، وتم اكتشاف هذا الجثمان فى قرية تشيزهو بمقاطعة انهوا بمقاطعة هونان فى الصين، جاء ذلك بحسب ما ذكر موقع "الديلى ميل" البريطانى.

وأكد الباحثون أنه تم استخدام الحجر الجيرى والخشب الناعم لبناء نعش له، حفاظا على الجثمان، كما تقول الإدارة الحكومية الصينية للتراث الثقافى إنها تعتقد أن الرجل نبيل أو على الأقل جاء من خلفية غنية، متابعين أن هذا الجثمان ينتمى إلى عائلة تحمل لقب وانج.

ووفقا للمسئولين تم اكتشاف موقع الدفن عن طريق الخطأ من قبل حفارة، ويعتقد أن يكون أول جثمان يتم الحفاظ عليه من سلالة مينغ أو تشينغ فى تلك المدينة، ووفقا لخبير فإنه يعتقد أن نسيج التابوت والقبر ساعد على إبقاء الجثة سليمة نسبيا.

وقد توقفت أعمال التشييد فى موقع العمل منذ ذلك الحين، وطالبت إدارة التراث الثقافى من الشركة تعليق الأعمال إلى أجل غير مسمى.

ولم يعلق المسئولون على ما إذا كانوا قد عثروا على أى من ذريته، على الرغم من تمكنه من التعرف على اسم عائلته، فضلا عن المكان الذى دفن فيه.