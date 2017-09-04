كشفت مصادر إعلامية مصرية، عن اعتناق الفنانة اللبنانية دوللي شاهين إسلامها في مراسم أجريت داخل السفارة اللبنانية بالقاهرة قبل أيام.



وقال الإعلامي المصري محمد الغيطي مقدم برنامج “صح النوم” الذي يبث على قناة “LTC ” إن الفنانة دوللي شاهين أعلنت عن اعتناقها للإسلام قبل أيام.



وأضاف أن الفنانة شاهين جرى طلاقها من شخص مسيحي كانت تزوجته قبل نحو سنتين، كاشفا أنها تستعد للزواج من رجل أعمال مصري مسلم، ولذلك قامت بإعلان إسلامها.



يذكر أن الفنانة دوللي شاهين، مغنية وممثلة لبنانية من أم من أصول برازيلية تبلغ من العمر سبعة وثلاثين عاما، اشتهرت بعد ظهور كليب أغنية “مومو عيني”.