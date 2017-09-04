«أعتقد أننا نكرر قصة النجمين الرائعين ريتشارد بيرتون وإليزابيث تايلور»
نجمة هوليوود أنچلينا چولي تكشف لأصدقائها ان المياه عادت لمجاريها مع زوجها السابق براد پيت، وذلك بعد ان خضع لعلاج تأهيلي نفسي وجسدي مكثف. ويذكر ان النجمين بيرتون وتايلور كانا قد تزوجا ثانية بعد انهيار زواجهما الأول.
«نتمنى له شفاء عاجلا»
جمهور المغني الإنجليزي الشهير توم جونز، الذي لمع كثيرا خلال فترة الستينيات وما بعدها، يعرب عن الأمل في أن يسترد جونز صحته بعد أن أعلن عن تأجيل جولته الغنائية في الولايات المتحدة إلى السنة المقبلة بناء على نصح الأطباء.
«كان يتعرض للمضايقة كل يوم تقريبا لأنه عربي»
أندرو وينريب، صديق دودي الفايد، يخرج عن صمته ويؤكد خلال لقاء مع صحيفة الـ «ديلي ميل» البريطانية أن دودي، الذي يتذكره الناس الآن كعشيق للأميرة ديانا، كان إنسانا حساسا طيب القلب، ومنتجا بارزا فاز بالأوسكار مرة.
«لن أغلق فمي مهما حصل»
مذيعة التلفزيون الإنجليزي سيرا خان (47 سنة) ترد بتحد على أولئك الذين أرسلوا لها تهديدات بالقتل لنشرها على الإنترنت صورا لنفسها وهي ترتدي لباسا للسباحة من قطعتين.
«الصالة كانت ملأى على نحو واضح»
المغنية كاتي برايس وهي تنفي الأقوال التي زعمت أن آخر حفلة في جولتها الغنائية في المملكة المتحدة انتهت بالفشل.