«نتمنى له شفاء عاجلا»

جمهور المغني الإنجليزي الشهير توم جونز، الذي لمع كثيرا خلال فترة الستينيات وما بعدها، يعرب عن الأمل في أن يسترد جونز صحته بعد أن أعلن عن تأجيل جولته الغنائية في الولايات المتحدة إلى السنة المقبلة بناء على نصح الأطباء.