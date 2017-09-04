أفادت دراسة دولية بأن الأشخاص الذين يقضون سنوات أطول في التعليم، أقل عرضة لخطر الإصابة بأمراض القلب بما في ذلك النوبات القلبية وفشل القلب.

الدراسة أجراها باحثون في جامعتي لندن وأكسفورد في بريطانيا وجامعة لوزان في سويسرا، ونشروا نتائج دراستهم في العدد الأخير من دورية (British Medical Journal) العلمية.

وللوصول إلى نتائج الدراسة، أجرى الفريق تحليلا للمتغيرات الوراثية لـ 543 ألفا و733 رجلا وامرأة في أوروبا، واختبروا 162 متغيرا وراثيا ترتبط بالاستمرار في التعليم.

ووجد الباحثون أن قضاء 3.6 سنوات إضافية في التعليم، وهو ما يعادل فترة الحصول على درجة جامعية، تساهم في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية بنسبة 30%.