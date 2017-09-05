كشف الرئيس الأمريكي رونالد ترامب عن محتوى الرسالة التي تركها له في المكتب الرئاسي بالبيت الأبيض نظيره السابق باراك أوباما.

بحسب مقطع فيديو نشره موقع CNN بالعربية يظهر الرئيس أوباما عبر نافذة البيت الأبيض يترك رسالة للرئيس الأمريكي ترامب في مكتبه الجديد، مقدما فيها تهنئة خاصة لترامب على تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة.

وكتب الرئيس أوباما في رسالته: “أبارك لك حملة الترشح الاستثنائية، الملايين من الأشخاص وضعوا أملهم فيك، وجميعنا، بصرف النظر عن الحزب، أولا، كلانا منعم عليه مع اختلاف الطرق بثروة عظيمة، لا يملك الجميع هذا الحظ، الأمر يعود لنا لفعل ما بوسعنا لبناء سلالم أكثر من أجل نجاح كل طفل وعائلة مستعدة للعمل بجهد”.

وتابع: “ثانيا، القيادة الأمريكية في هذا العالم لا غني عنها فعلا، الأمر يعود لنا، من خلال الأفعال وأن نكون المثال للحفاظ على النظام الدولي، الذي توسع بثبات منذ الحرب الباردة والذي يعتمد عليه ثروتنا وأمننا”.

وأردف أوباما في رسالته: “ثالثا، نحن سكان مؤقتون لهذا المكتب، وهذا يجعلنا حراس المؤسسات والتقاليد الديمقراطية، مثل سلطة القانون وفصل السلطات والحماية المتساوية والحريات المدنية، التي قاتل ونزف من أجلها أسلافنا، بصرف النظر عن الشد والجذب للسياسة اليومية، والأمر يعود لنا لترك أدوات الديمقراطية هذه على الأقل بذات القوة التي وجدناها عليها”.

واختتم الرئيس الأمريكي السابق رسالته ينصحه فيها بأن يخصص من وقته وسط اندفاع الأحداث والمسؤوليات للأصدقاء والعائلة، مؤكدا أنهم سيعبرون به خلال الصعوبات التي لا مفر منها، متمنيا له ولزوجته ميلانيا الأفضل، أثناء شروعك في هذه المغامرة الكبيرة، “حظا موفقا وكل التوفيق، باراك أوباما”.