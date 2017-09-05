أظهرت لقطات فيديو ضابط شرطة يوقف أحد السائقين على جانب الطريق في الليل بولاية تكساس الأميركية، وذلك في مسألة روتينية ضمن عمل رجال المرور.

وفجأة جاءت سيارة مسرعة وصدمت الشرطي من الخلف كما اصطدمت بالسيارة التي أوقفها، حيث أطاحت بالشرطي بعيداً في الهواء ومن ثم أُلقي به على الأرض.

ومن حسن الحظ ورغم كل ما جرى، فقد كان بمقدرة الشرطي أن يقف على قدميه مرة آخرى، ومن ثم تحرك باتجاه السيارة وطلب النجدة.

وقد اتضح أن السائق الذي تسبب في الحادثة، كان يقود سيارته مخموراً، ما أدى به لهذا الفعل الشنيع الذي كاد يُودي بحياة الشرطي، وتسبب في تضرر السيارة الأخرى.

وقد أدين الرجل بالقيادة تحت السكر والتسبب في إصابة الشرطي.