هل تحلمين بأن تبدي أصغر بعشر سنوات من دون اللجوء إلى تقنيّات الجراحة التجميلية؟ الأمر ممكن ولكنه يحتاج إلى المواظبة على تبنّي العادات التجميلية الصحيّة والاعتماد على بعض حيل الماكياج التي من شأنها أن تحافظ على شبابكِ لأطول فترة ممكنة:



- حافظي على بشرتك:

- تعرفين أن عليك استخدام الواقي الشمسي واتباع روتين للعناية بالبشرة، ولكن هل تفعلين ذلك بشكل منتظم؟ تعلمي من أخطاء الآخرين، فوضع الواقي الشمسي وتجنب أشعة الشمس فوق البنفسجية القوية هي تدابير وقائية لا تفكر فيها الكثير من النساء إلا بعد فوات الأوان. ابدئي اليوم واستخدمي كريم أساس يحتوي على عامل وقاية من الشمس لتؤخري ظهور الخطوط الرقيقة والتجاعيد التي ستقلقين بشأنها في غضون بضع سنوات فقط.

- حددي نوع بشرتك واختاري كريم ترطيب للنهار وآخر للمساء. قد تجدين هذا الأمر مربكاً مع وجود كل هذه المنتجات في السوق، ولكن لا تترددي في تجربة بعضها. الكريمات التي تحتوي على أحماض ألفا هيدروكسي قد تكون فعالة جدا في تقليل الخطوط الرقيقة ويمكن إيجادها بسهولة دون وصفة طبية.

- استخدمي كريماً لمكافحة التجاعيد يوميا فهو مرطب سريع بعد غسل الوجه ويجب أن يكون خفيفاً بما فيه الكفاية لوضعه تحت الماكياج. ويمكن أن تعكس بعض الكريمات فعلاً بعض علامات شيخوخة الوجه. (نصيحة: استخدميه على عنقك ومنطقة أعلى الصدر أيضا). ولكنها لن تفعل أكثر من ذلك. لزيادة فعالية نظام العناية بالجمال ومكافحة الشيخوخة، استخدمي كريم ليلي. إذا كنت غير واثقة مما عليك استخدامه، جدي منتجا أعجبك واقرئي التعليقات عنه على الإنترنت.



- احرصي على تجددها:

إلى جانب علاجات الليزر المكلفة، يعتبر التقشير الكيميائي حلاً موضعياً يخلصك من خلايا الجلد الميتة على سطح البشرة ويسمح للبشرة بالتجدد. ومن شأن ذلك أن يساعد في محو التجاعيد والتخلص من ضرر أشعة #الشمس وتحسين ملمس البشرة. يمكنك إجراء هذا التقشير عند الخبيرة أو شراء مقشر كيميائي يباع دون وصفة طبية يحتوي على حمض الغليكوليك لاستخدامه في المنزل. اتبعي التعليمات بدقة، للحصول على أفضل النتائج.

- التقشير الكريستالي هو طريقة أخرى للتقشير وإظهار البشرة الجديدة ويمكن القيام بها في المنتجع الصحي، أو عيادة الطبيب، أو في المنزل. وهي فعالة في إزالة خلايا الجلد الميتة. هذا العلاج غير مؤلم، على الرغم من أنه قد يسبب بعض الانتفاخ والاحمرار. قد تكون النتائج فورية ولكن يجب القيام بالتقشير الكريستالي على أساس منتظم للحصول على مظهر أكثر شبابا.



- استعيني بحيل الماكياج:

مع مرور السنوات، عليكِ إجراء بعض التعديلات التي تستخدمينها في وضع الماكياج. فما كان فعالا ويبدو رائعاً عليك قبل بضع سنوات لن يكون جذابا إذا كان يبرز مشاكل البشرة. لتوحيد لون البشرة، ضعي كريم الأساس بخفة وبكمية قليلة لكي لا يستقر في الخطوط الرقيقة والتجاعيد. يمكنك تجنب استخدام البودرة السائبة ولكن إذا أردت وضعها ضعي القليل منها. تذكري أن تموهي كريم الأساس باتجاه عنقك لكي لا يبدو وكأنك ترتدين قناع.

- يمكنك استخدام المرطب الملون بدلا من كريم الأساس. فهو خفيف ويوفر لك تغطية شفافة تبدو طبيعية. وهو قد يحتوي على مواد مفيدة لبشرتك مثل عامل الوقاية من الشمس والريتنول والفيتامينات. اختاريه بدرجة لون مناسبة لبشرتك.

- إن الظلال اللامعة قد تبرز التجاعيد، لذا خففي من استخدامها. ولكن ذلك لا يعني أن تستخدمي فقط الألوان المملة غير اللامعة، فهناك العديد من العلامات التجارية التي تصدت لهذه المشكلة بابتكار ظلال عيون لامعة رائعة لا تستقر في الثنيات التي تحاولين إخفاءها. ابحثي عن المنتجات المصممة خصيصاً لجعل النساء يبدون أصغر سنا.

- تظهر علامات التقدم في العمر لدى النساء عند منطقة العينين أولا. وإليك سر صغير: ما يحدث ليس فقط تشكل الخطوط الرقيقة والتجاعيد، بل أيضا ترقق الرموش والحواجب. ويحدث هذا ببطء شديد بحيث قد لا تتمكنين تحديد ما تغير بالضبط. عالجي المشكلة وفقاً لذلك. إذا كانت رموشك بدأت تصبح أخف، استخدمي الماسكارا التي تزيد الحجم ويمكنك أيضا استخدام الرموش الزائفة على شكل مجموعة أو رموش فردية. ويمكن ملء الحواجب باستخدام القلم أو بودرة الحواجب. وقد يساعد شمع الحواجب أو جل الحواجب على مزجها وتثبيتها في مكانها.



- تناولي أطعمة صحية:

لا تحتاج أجسامنا إلى كل الأطعمة التي نتناولها. وتتباطأ عملية الأيض مع مرور السنوات، لذا حان الوقت لتناول أطعمة صحية والحد من الأطعمة المليئة بالسكر والدهون التي نشتهيها. إذا لم تكوني قد فعلت هذا بعد، ابدئي بقراءة بطاقات الأطعمة وستكتشفين أشياء صغيرة لم تكوني تعرفينها؛ مثل الأطعمة المليئة بالدهون والسكر والصوديوم التي يجب تجنبها قدر المستطاع واستبدالها بالفاكهة والخضار الطازجة. وستلاحظين أن بشرتك وشعرك وأظافرك أصبحت أفضل بكثير، وستشعرين أنك أكثر صحة أيضا. وخلال ذلك، لا شك أنك ستتخلصين من بعض الكيلوغرامات غير المرغوب بها وتتمكنين من ارتداء الملابس التي لم تكوني تتصورين أنك قادرة على ارتدائها في السابق.



-اختاري تسريحة متجددة:

- تابعي إطلالات الممثلات وعارضات الأزياء للتعرف على موضة تسريحات الموسم. وسواء كان شعرك طويلا أم قصيرا، يمكنك تلوينه وتسريحه بأي تسريحة تريدينها وأي لون ترغبين به. وقد تبدو تسريحات الشعر الرائجة رائعة على أي شخص تقريبا طالما أنها مناسبة لشكل الوجه. وبما أن الشعر يصبح أغمق مع التقدم في العمر، أضيفي بعض خصل الهايلايت لتأطير وجهك.

- إن رفع الشعر وربطه على شكل ذيل حصان وتجديله بالجدائل الفرنسية هي تسريحات توحي بالشباب، ولكنها قد تظهر بعض الشعر الأبيض الذي تودين إخفائه. لعلاج هذه المشكلة يمكنك القيام بهذه التسريحات بعد صبغ شعرك أو وضع لون فوري يغطّي الشعر الأبيض في لحظات.