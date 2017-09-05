صورة أقدمت سيدة مغربية من مدينة الحاجب بالمغرب على الانتحار بإضرام النار في منزل أسرتها، بعدما ألقت طفلتها التي تبلغ من العمر 8 سنوات من الطابق الثاني بالمنزل، وذلك بسبب حصول زوجها على حكم قضائي بحضانة الابنة.

وذكر شهود عيان أن الأم رمت ابنتها من الطابق الثاني في البداية وقامت بإشعال النيران في المنزل، رغم تجمهر حشد من جيرانها وأهالي البلدة التي تعيش فيها بمحيط المنزل، لافتين إلى عدم قدرة أحد على منعها من القيام بفعلتها.

ولفتوا إلى أنه جرى نقل الأم وابنتها في حالة خطيرة إلى مستشفى محمد الخامس بمدينة مكناس المجاورة، حيث فارقت الأم الحياة فيما لا تزال الطفلة بقسم العناية المركزة بالمستشفى في حالة خطيرة.