«ماذا فعلت بشعرك؟»
تساؤل لمعجبي المغني زين مالك بعدما نشرت والدته على الانستغرام صورة جديدة له يظهر فيها بلا شعر نهائيا.
«إن أعظم إرث للأميرة ديانا هو تدميرها لنظامنا الملكي»
الصحافي البريطاني المنحدر من أصول يهودية بيتر هيتكينز، الذي كان قد نشر كتابا بعنوان «تطهير بريطانيا»، يتحدث حول ضرورة تغيير النظام الملكي فيها بعد موت الأميرة في حادث سير غامض.
«أحبكم يا شباب هيوستن»
المغني جستن بيبر عقب تبرعه بـ 25 ألف دولار لضحايا إعصار هارفي. غير أن البعض علق على ذلك بالقول: ألم يكن بإمكانه زيادة هذا المبلغ قليلا إذا كان قد تأثر فعلا بما حدث؟
«لابد من الاعتراف بأن الفضل يعود لها بالتأكيد»
المحامية أمل كلوني تتحدث عن فنانة مكياجها تشارلوت تيلبيري، وتكشف أنواع المواد التي استخدمتها لتجعلها تبدو في منتهى الجمال والأناقة.
«جعلتني أصحو من غفلتي»
عارضة الأزياء كايلي جينر تكشف كيف أنها أصبحت على علاقة أوثق بأبيها بعد أن فقدت أفضل صديقاتها جوردين وودز والدها مؤخرا.
«يتعين أن أضع أحلام أمومتي على الرف الآن»
الممثلة الإسترالية مارغو روبي (27 عاما) وهي تعلن عزمها تجميد بيوضها في الوقت الراهن من أجل تعزيز فرص عملها في عاصمة السينما هوليوود.