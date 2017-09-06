ذهب مواطن هندي ضحية صورة سيلفي أراد التقاطها مع فيل، قرب كوانرموندا في ولاية أوديشا شرقي الهند، حسب ما أظهرت لقطات مصورة نشرت الاثنين.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن أشوك بهارتى (50 عاما) كان يتناول الكحول، قبل أن يقرر الاقتراب من الفيل لالتقاط صورة سيلفي، أنهت حياته.

وقال شاهد قريب من الموقع التقط الحادث بكاميرا فيديو، إن بهارتي الذي اقترب من الفيل تعثر أثناء محاولته الفرار بعد أن رأى عدوانية الحيوان الضخم.

وأضاف الشاهد أن الفيل هاجم الضحية بشكل عنيف، وأصابه بجروح خطيرة في البداية قبل أن يقتله بشكل مأساوي.

وقال مساعد محافظ الغابات، فيليب ساهو، "كان مسؤولو الغابات يحاولون إعادة الفيل إلى القطيع الذي خرج منه عندما اقترب بهارتي لالتقاط صورة سيلفي".

ويبدو أن الفيل الذي أضاع قطيعه كان متوترا حين وجده الضحية، الذي أراد تخليد لقطة معه، وكذا مساعدته في العودة إلى قطيعه.

ومنذ يوليو من العام الجاري، قتل ثلاثة أشخاص على الأقل من بينهم امرأة وابنها، في هجمات لفيلة قرب روركيلا.

