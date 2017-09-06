يعتبر الدجاج وجبة رئيسية هامة في الكثير من الأطباق. وفي جميع الأماكن.

وقد نظن جميعاً أن لدينا الخبرة الكافية لطهي الدجاج بسهولة. ولكن ليس قبل أن تقرأي هذه الأخطاء التي يرتكبها كل منا أثناء طهي الدجاج والتي عليك تجاهلها للحصول على طبق دجاج صحي بنكهة رائعة وشهية.

تذويب الدجاج ببطء:



عند التخطيط لطهي الدجاج على الغداء، نقوم عادةً بإزالة الدجاج من الفريزر منذ الصباح الباكر. ووضعه على الطاولة في المطبخ حتى يذوب ببطء استعداداً لطهيه.

على الرغم من أن هذه وسيلة سهلة ومريحة لطهي اللحوم، إلا أنها أيضاً وسيلة للإصابة بالتسمم الغذائي. لأن هذا الجزء المذاب من الدجاج والذي يبقى في درجة حرارة الغرفة لعدة ساعات هو عرضة لغزو البكتريا. وستتضاعف البكتريا في جسمك وستصابين بالتسمم الغذائي.

وهناك طريقة أفضل لتذويب الدجاج وهي وضعه داخل كيس نايلون مغلق جيداً، وغمره في الماء البارد. وتبديل الماء بانتظام.

طهي الدجاج مباشرةً بعد إزالته من الثلاجة:



إن طهي الدجاج على نار قوية فور خروجه من الثلاجة قد يعطيك لون الشواء الذهبي الجميل من الخارج، ولكن ليس من الداخل. وبالتأكيد أنت لا تفضلين ذلك.

أنا لا أقول أن عليك ترك اللحوم خارج الثلاجة لساعات، ولكن فقط ل15 دقيقة ليس أكثر لأن البكتريا ستبدأ بالتكاثر بعد 20 دقيقة.

بعد 15 دقيقة ستكون قد أصبحت مثالية للطهي.

التعامل دون مبالاة مع البكتريا:



لا تتجاهلي الكم الهائل من البكتريا الموجودة في الدجاج والتي يصعب رؤيتها. ولذلك عليك غسل كل ما يلامس الدجاج من أطباق، وغسل يديك بعد لمس الدجاج. و تنظيف المكان جيداً بأقوى المنظفات حتى لا تنتشر البكتريا في كل مكان من مطبخك.

إزالة العظام والجلد قبل الطهي:



إن إزالة العظام والجلد عن الدجاج قبل الشوي والطهي سيجعلها جافة جداً. وقد لا تطهى مطلقاً من الداخل.

والطريقة الرائعة للحفاظ على رطوبة الدجاج هي طهيه مع الجلد والعظام. خصوصاً وأن الجلد سيمنحك اللون الذهبي الشهي ويحمي اللحوم من الحرارة المفرطة والاحتراق، ويحتفظ برطوبتها. كما تمتص العظام بعض الحرارة لطهي اللحم من الداخل.

الطهي بدرجة حرارة عالية، أو منخفضة أكثر من اللازم:

إن أفضل درجة حرارة لطهي اللحوم بشكل رائع هي 165 درجة، فهذه الدرجة ستقتل البكتريا وستترك اللحوم آمنة جداُ. وستمنحك نكهة دجاج رائعة غير جافة ولذيذة.

اكتظاظ المقلاة أثناء الطهي:



يحتاج الدجاج للتنفس أثناء الطهي وذلك للسماح للبخار بالهروب. ولذلك ننصحك عزيزتي بتجنب اكتظاظ قطع الدجاج أثناء الطهي من أجل الحصول على قطع دجاج ذهبية لذيذة.

ولذلك وإذا كنت مضطرة لطهي الكثير من الدجاج في وقت واحد، عليكِ إذاً إما طهيها على دفعات، أو إضافة المزيد من الدهون لطهيها. أو استخدام أكثر من مقلاة.

لا تقدمي الدجاج مباشرةً على السفرة بعد الطهي:



بغض النظر عن مدى شعور ضيوفك بالجوع ولكن لا تقدمي الدجاج على السفرة فور الانتهاء من الطهي مباشرةً. بل اسمحي له بالبقاء 5 دقائق على الأقل بعد إزالته من الفرن. فذلك سيسمح للماء بأن يندمج مرة أخرى باللحوم مما يجعل الدجاج أكثر ليونة وألذ طعماً.

طهي قطع مختلفة الحجم من الدجاج معاً:



إن توحيد حجم قطع الدجاج من أهم شروط طهي الدجاج بشكل مثالي.

فإذا كنت تطبخين صدور الدجاج تأكدي تماماً أنها بنفس الحجم تقريباً. وبنفس السمك، وذلك للحصول على نكهة لذيذة.

عدم تجفيف الدجاج جيداً قبل طهيه:



من الضروري جداً تجفيف الدجاج باستخدام المناشف الورقية قبل طهيه للحصول على قشرة ذهبية شهية.

طهي الدجاج بالكامل بدون توابل :



من الخطأ طهي الدجاج بالكامل بدون توابل، بل على العكس عليك فرك الدجاج بكمية سخية من الملح والفلفل من الداخل والخارج إضافةً إلى الأعشاب والتوابل الأخرى حسب الرغبة.



استخدمي الثوم، والزنجبيل، وبعض شرائح الليمون لنكهة رائعة قبل وضعه بالفرن.

استخدام الملح والفلفل فقط لتتبيل الدجاج:



يستخدم الملح والفلفل في تتبيل معظم الأطباق اللذيذة، ولكن هذا لا يعني الاكتفاء بها بل يمكنك الاعتماد على ذوقك الشخصي في تجربة مختلف التوابل والمنكهات التي ترغبين. بما في ذلك الكمون، الكركم، والقرفة وغيرها من البهارات والأعشاب اللذيذة والتي ستمنح الدجاج مذاقاً رائعاً بكل تأكيد.

تحريك وتقليب الدجاج كثيراً في المقلاة:



في حين أنك لا تريدين أن يحترق طعامك ولكن عليك عدم القيام بتحريك الدجاج كثيراً أيضاً في المقلاة، فذلك سيمنع الدجاج من تكوين قشرة ذهبية لذيذة.

تقليب الدجاج كثيراً أثناء الطهي