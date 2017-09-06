أسئلة بالملايين ربما يسألها الناس ويجيب عنها محرك البحث الشهير «جوجل» في كل أنحاء العالم، إلا أن 10 أسئلة تحديدًا يبدو أنها تشغل بال الجميع في مختلف البقاع حول الكرة الأرضية، وترسم صورة لما يحتاجه الإنسان على وجه الأرض، فيما قد تحمل الأسئلة مفاجآت حول ما يفكر فيه الناس.

الأسئلة الـ10 الأكثر بحثًا على جوجل نقلها موقع «تيليجراف» البريطاني، وجاءت كالآتي:

10. كيف تفقد دهون البطن؟

9. كيف تطهو الـ«فرينش توست»؟

8. كيف تكتب خطاب تقديم؟

7. كيف تطهو الـ«بان كيك»؟

6. كيف تكسب أموالًا؟

5. كيف ترسم؟

4. كيف تخسر وزنًا؟

3. كيف يحدث الحمل؟

2. كيف توقع شخصاً بغرامك ؟

1. كيف تربط رابطة العنق (الكرافتة)؟