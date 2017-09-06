تتراوح الأحلام بين السعيدة والحزينة، والمفرحة تارة، والمرعبة تارة أخرى. لكن الأحلام الأكثر إثارة للحيرة، تلك التي تتكرر من وقت لآخر، وخاصة إذا كانت تنطوي على نفس الأشخاص في كل مرة.

وربما تكون سعيداً لزيارة شخص ما لك بشكل متكرر في الحلم، لما تربطك به من علاقة حب ومودة، أو ربما يكون هذا الشخص عدواً ينغص عليك أحلامك، وفي الحالتين، يبدو أن تكرر زيارة هذا الشخص يحمل معنى لا بد من تفسيره.

وفي حين أن تكرار الحلم أمر شائع بين الكثيرين (ثلثا البشر سبق وعاشوا هذه التجربة)، إلا أن الأسباب النفسية وراء ذلك تبدو مثيرة للاهتمام، بحسب صحيفة ميرور البريطانية.

ولكن ماذا يعني ذلك؟

بخلاف ما يعتقد البعض، بأن زيارة شخص لك في الحلم بشكل متكرر، يعني أنك ستعيش معه طوال حياتك، يقول الدكتور جون مايور المختص بعلم النفس "إن نموذج الدماغ يشبه جهاز الكمبيوتر، وعندما نذهب للنوم، يبقى هذا الكمبيوتر في حالة تشغيل".

وأضاف الدكتور مايور "الأحلام لا تكون متماثلة عادة، لكن الموضوع المتكرر، عادة ما يشير إلى مشكلة تشغل بالك، وتثير قلقك بشكل دائم، وهي ترمز إلى القلق والإجهاد الذي نعاني منه، ويتم تكرارها مراراً وتكراراً في هذا الكمبيوتر".

وتابع الدكتور مايور "في حال بقيت هذه البيانات عالقة في الكمبيوتر-يقصد به الدماغ- فيجب استبدالها ببيانات أخرى، أو العمل على حل هذا الصراع أو تلك المشكلة التي تقض مضجعنا".