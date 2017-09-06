ذكرت مجلة "الطفل والأسرة" أنه يجوز تقديم حليب الأبقار للطفل الرضيع اعتباراً من الشهر السادس بكمية قصوى تبلغ 200 ملليلتر.

وأضافت المجلة الألمانية أنه يمكن إضافة الحليب إلى وجبة الرضيع، مشيرة إلى أنه ليس من المهم استخدام الحليب الطازج أو الحليب المبستر. ويُراعى أيضاًعدم تقديم منتجات حليب أخرى للرضيع، باستثناء لبن الأم، وإلا فإن ارتفاع محتوى البروتين بحليب الأبقار قد يشكل عبئا على الكُلى.

وفي الحالات الاستثنائية فقط يمكن تقديم الحليب البودرة كامل الدسم للرضيع بدءاً من الشهر السادس، مع مراعاة تخفيفه بالماء بنسبة 1:1، ومن الأفضل بنسبة 1:2، أي بمقدار ثلث لبن وثلثين ماء.