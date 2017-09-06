كشف النجم الامريكي مات ديمون أن الرئيس دونالد ترامب كان دائماً يشترط ظهوره بالأفلام التي يتم تصويرها ضمن ممتلكاته.

وقال ديمون:إن "ترامب سعى لاكتساب شهرة من خلال المشاركة في بعض الأعمال التليفزيونية، والظهور في مشاهد بعض الأفلام والمسلسلات منذ سنوات عدة، ولكن غالباً ما كان يتم قص مشاهده خارج الفيلم ".

وكان ترامب ظهر في الفيلم الكوميدي (Ghosts Can’t Do It) في عام 1989، وحصل من خلاله على جائزة التوتة الذهبية، كأسوأ ممثل في هذا العمل الفني، وفي العام ذاته ظهر في إعلان تجاري عن لعبة من صناعته وتحمل اسمه.

وظهر ترامب ايضا في الفيلم الكوميدي ( home alone)، حيث ظهر الطفل ماكولي كولكن، وهو بداخل أحد الفنادق الكبرى وهو يتشاور مع أحد المقيمين بالفندق، ليتضح أنه دونالد ترامب.

يذكر أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يتعرض للكثير من السخرية بسبب مواقفه وتصرفاته الهزلية، كما يشكل مادة دسمة لوسائل الاعلام المختلفة، حيث بات الشعب الامريكي يقبل بكل شغف على البرامج التي تندد به.