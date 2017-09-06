قال طبيب أسنان إن حساسية الأسنان تحدث عندما يشعر الشخص بألم فى الأسنان عند شرب المياه الباردة أو الساخنة، أو عند دخول الهواء البارد أو شرب مشروبات حمضية مثل عصير الليمون أو البرتقال.

وأشار طبيب الأسنان في تصريحات إلى أن هناك عدة أسباب يمكن أن تسبب حساسية الأسنان منها:

1- غسل الأسنان بطريقة خاطئة باستخدام فرشاة أسنان Hard وتفريش الأسنان بعنف مما يؤدى إلى تآكل طبقة المينا وتراجع اللثة وضعف الأسنان.

2- كسر أو تآكل الأسنان بسبب نقص الكالسيوم بها أو الجز عليها خلال النوم.

3- الإسراف فى استخدام مبيضات الأسنان أو غسول الفم .

4- تسوس الأسنان.

5- العمر يلعب دورا أيضا فى حساسية الأسنان وتآكلها.

وأشار طبيب الأسنان إلى أن هناك عددا من النصائح التى يجب اتباعها للحفاظ على الأسنان من الحساسية أهمها، غسل الأسنان بطريقة صحيحة واستخدام فرشه Medium ، مع عدم الاسراف في استخدام معاجين تبييض الأسنان ، ومع عدم شرب مشروبات غازية كثيرة، مع المحافظة على حماية الأسنان من التسوس من خلال تنظيفها بصورة يومية .