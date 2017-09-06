«من الواضح أنهما مصممان على الخروج عن التقليد الملكي»

الصحافي ريتشارد كيه بعد أن تم الإعلان عن حمل كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، بطفل ثالث من زوجها الأمير وليام ليعيشا بذلك كأي أسرة عادية ترعى أطفالا عدة. فمن المعروف عن الأسرة الملكية البريطانية أن أعضاءها لا يحبذون عادة إنجاب الكثير من الأطفال.