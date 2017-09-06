«عليك المحافظة على المؤسسات الديموقراطية، واحترام التقاليد الوطنية، وتذكر أن الرؤساء لا يشغلون مناصبهم عادة إلا فقط لفترة محددة»
جزء من رسالة كشفت عنها شبكة «سي إن إن» الإخبارية كتبها الرئيس أوباما قبل مغادرته البيت الأبيض خاطب فيها نظيره الجديد دونالد ترامب، وقدم له فيها بعض النصائح المفيدة لرئاسته.
«لماذا لا يردعون هذا المجنون الموجود في ساحتهم الخلفية؟»
تساؤل للصحافي البريطاني بيرس مورغان خلال تأكيده أن بمقدور الصين التخلص من الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بعمل واحد، وبأقل قدر من الخسارة في الأرواح.
«اهتمامي بالبقاء تحت الأضواء يكاد يقتلني»
المغني النجم روبي وليامز (43 سنة) يتحدث بصراحة وانفعال خلال لقاء مع مجلة «صنداي تايمز» الاسبوعية حول مصاعب الشهرة، معترفا أن هذا الأمر بدأ يؤثر على صحته، ويولد لديه شعورا عميقا بالاكتئاب.
«توقفت عن العمل لأكثر من سنة بسبب قضية عائلية كما هو معروف»
النجمة أنچلينا چولي تؤكد، خلال حديثها حول انفصالها عن زوجها النجم براد پيت، عودتها للعمل في السينما من جديد.
«إنها تدرس هذا الأمر بكل جدية»
مدير أعمال المغنية الإنجليزية المحبوبة أديل يكشف اعتزامها دخول عالم السينما في هوليوود للقيام بدور في قصة كتبها الروائي تشالز ديكينز عام 1837.
«من الواضح أنهما مصممان على الخروج عن التقليد الملكي»
الصحافي ريتشارد كيه بعد أن تم الإعلان عن حمل كيت ميدلتون، دوقة كامبريدج، بطفل ثالث من زوجها الأمير وليام ليعيشا بذلك كأي أسرة عادية ترعى أطفالا عدة. فمن المعروف عن الأسرة الملكية البريطانية أن أعضاءها لا يحبذون عادة إنجاب الكثير من الأطفال.