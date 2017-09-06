بعد أن أعياها البحث عن لعب أطفال مناسبة، يمكن أن تسلي وتفيد فيما يتعلق بالتعريف بتعاليم الإسلام، ابتكرت سيدة الأعمال والأم الفرنسية سميرة أمارير بنفسها دمية تشبه باربي الشهيرة لكنها محجبة وتستطيع أن تتلو آيات قرآنية.

وتستطيع الدمية «جنة» التي صممتها أمارير من الألف للياء تلاوة أربع من سور القرآن.

ودخلت جنة بالفعل حيز الإنتاج التجاري، وتباع في الدول العربية. وقالت أمارير: «عندما بلغت ابنتي جنة عامها الثاني كنت أبحث لها عن لعبة أو وسيلة تعليم. لذلك بحثت في كثير من المتاجر الإسلامية في فرنسا ولم أعثر على ضالتي.

«كانت الفكرة هي التوصل إلى لعبة تمكنها من تعلم القرآن بسرعة وسهولة أثناء اللعب». وظهرت الدمية جنة مرتدية عباءة وغطاء رأس.

وصممت أمارير الدمية باستخدام برنامج كمبيوتر لعروض الأزياء واختارت لها بشرة داكنة بعض الشيء وقليلا من الزينة. والسور الأربع من القرآن التي تتلوها الدمية قصيرة وسهلة الحفظ.

وخلال أيام من بدء اللعب بالدمية بدأت ابنتها في تلاوة الآيات. وانتقلت أمارير وأسرتها من منزلهم في فرنسا إلى الإمارات لتسويق الدمية.

وقالت: «في الوقت ذاته قررنا الانتقال إلى دبي لأنها، بالنسبة لنا، كانت أفضل مكان لتأسيس الشركة سريعا وليحقق مشروعنا تقدما. لذا بعنا بيتنا وسياراتنا وحملنا حقائبنا وأطفالنا معنا».

وبعد 4 سنوات والعديد من الرحلات لمصانع صينية لإنتاج الدمية ظهرت جنة في أوائل هذا العام في أسواق السعودية والكويت والبحرين والإمارات.