تقدم 10 رجال في تايلند بشكوى إلى الشرطة المحلية، زعموا فيها أنهم تعرضوا للخداع من جانب امرأة تايلاندية، اختفت بعد حصولها على مهور منهم بعد وعدهم بالزواج.

واتهم جميع الرجال المرأة (32 عاما) بالحصول على مبلغ يتراوح بين 200 ألف و500 ألف بات (6 آلاف و15 ألف دولار) من كل منهم، بعد إقامة حفلات زفاف، بحسب ما قاله امس سوات ساينجوم، نائب مدير قسم مكافحة الجريمة.

ويقول سوات: إن الرجال يقيمون في أنحاء مختلفة من تايلند، حيث تنتقل المتهمة إلى مكان جديد بعد كل عملية نصب تقوم بها.

ومن المتوقع أن يتقدم المزيد من الرجال بشكاوى إلى الشرطة.

وقال بعض الرجال لوسائل الإعلام المحلية: إن المرأة تواصلت معهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، وإنهم كانوا يقررون الزواج منها بعد قضاء بضعة أشهر في الدردشة والتعارف، ثم اختفت بعد أن تم نقل قيمة المهر إلى حسابها البنكي.

وتقوم الشرطة بالبحث عن المتهمة التي صدر بحقها أمر اعتقال بتهمة سرقة بطاقة للسحب من ماكينات الصرف الآلي (إيه تي إم)، قبل ثلاث سنوات. وقال سوات: إن مكان المتهمة غير معروف.