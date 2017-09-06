تتجه أنظار عشاق منتجات شركة أبل إلى مؤتمرها المزمع عقده في 12 الجاري في ولاية كالفورنيا الأميركية، والذي يصادف انعقاده مرور 10 سنوات على إصدار هاتفها الجوال الأول «آيفون» عام 2007.

وعلى الرغم من جميع التوقعات المرتبطة بتصميم «آيفون» الجديد أو ميزاته، إلا أن «أبل» تتكتم بشدة، ممتنعة عن الإعلان عن أي من مواصفات منتجاتها الحديثة، الأمر الذي دفع الراحل ستيف جوبز مؤسس «أبل» في إحدى المرات إلى التقدم بشكوى رسمية في قسم الشرطة ضد صحافي حصل في العام 2010 على نسخة غير معلنة وغير نهائية من جهاز «آيفون» وكتب عن مواصفاته، فداهمت الشرطة بيت الصحافي.

ويقول كارن بلومنتال، في كتابه «ستيف جوبز.. والقصة المدهشة لمؤسس أبل»، ان جوبز اتصل بالصحيفة التي نشرت موضوعا يتناول مواصفات «آيفون» قبل صدور نسخته الرسمية، طالبا استعادة الجهاز الذي استندت اليه الصحيفة بكتابة المواصفات، والذي نسيه أحد موظفي «أبل» في أحد المطاعم دون قصد، فالتقطه شخصان ثم باعاه لموقع الكتروني يهتم بالالكترونيات بسعر 5000 دولار.

ويؤكد بلومنتال أن «جوبز» أصر على تقديم شكوى رسمية ضد الصحافي الذي كتب عن النسخة غير النهائية وغير الرسمية لآيفون عام 2010، على الرغم من أن جوبز كان قد استعاد الجهاز.

ويؤكد بلومنتال: قام قسم الشرطة بمداهمة منزل الصحافي، كاتب مقال مواصفات آيفون، ومصادرة العديد من أجهزة الكمبيوتر الخاصة به.