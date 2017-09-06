خرج مئات الأشخاص الذين يرتدون ملابس الديناصورات إلى شوارع العاصمة واشنطن احتجاجاً على تخفيضات الميزانية التي تؤثر سلباً على برامج الخدمة الوطنية.



نظمت شركة "سيرفيس يير ألايانس" مظاهرة يوم الأربعاء الماضي للاحتجاج على اقتراح الميزانية التي قدمها الرئيس دونالد ترامب لعام 2018 والتي تؤثر سلباً على برامج خدمية عديدة مثل برنامج "بيس كوربس، تيتش فور أميريكا، يوثبيلد، وسيتي يير".



وقال شيرلي ساغاوا، الرئيس التنفيذي لشركة سيرفيس يير ألايانس "ارتدينا زي الديناصورات التي انقرضت منذ وقت طويل، كرمز للبرامج المهددة بالانقراض إن تم تنفيذ خطة الميزانية الجديدة التي قدمها ترامب. فإن وضعت الميزانية قيد التنفيذ فإن 80000 من الشباب الذين ينشطون في الكثير من الخدمات سوف لن يتمكنوا من المشاركة في الكثير من الفعاليات، مثل التدريس في المدارس ذات الأداء المنخفض، أو دعم قدامى المحاربين، أو الحفاظ على الحدائق الوطنية، أو معالجة قضايا مثل البطالة."



ومن شأن الميزانية المقترحة للرئيس ترامب، أن تقضي على العديد من مؤسسات الخدمة الوطنية والمجتمعية، بالإضافة إلى مجموعات خدمية مثل "أميريكورس" وجمعية متطوعون في خدمة أمريكا.



وقال منظمو الاحتجاجات "معاً يمكننا أن نقول للكونغرس، أوقفوا انقراض الخدمات الوطنية، ولنقم بتوسيعها وتفعيلها بشكل أكبر".



ويذكر بأن المتظاهرين الذين ارتدوا أزياء الديناصورات القابلة للنفخ قد جابوا مناطق واسعة من العاصمة الأمريكية واشنطن، بما في ذلك دوبونت سيركل، والبيت الأبيض، ونصب لنكولن التذكاري، ومحطة الاتحاد، بحسب ما ورد في موقع "يو بي آي" الإلكتروني.