توفيت طفلة إماراتية "6 سنوات" اختناقاً بأبوظبي، بعد نسيانها داخل مركبة ذويها 6 ساعات متواصلة.

وأعربت شرطة أبوظبي عن أسفها لوقوع هذا الحادث الأليم، معبّرة عن أحر التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الطفلة..معتبرةً رعاية الأطفال والاهتمام بهم مسؤولية جماعية، وهي من أولويات الآباء والأمهات الأمور الذي يجب عليهم عدم التهاون في مثل هذا الأمر لتجنب تعرّض الأبناء للحوادث.

ونصحت شرطة أبوظبي بعدم ترك الأطفال بمفردهم داخل المركبات في جميع الحالات، وإن كان المكيف يعمل، كونه ليس آمناً، كما يمكن أن يحاول الطفل العبث بالمركبة، لذا ينصح بأخذ الأطفال من المركبة أثناء التوقف، ولو كان ذلك لدقائق معدودة.

وأوضحت أن الأطفال عادةً لا يستشعرون بالمخاطر التي تحيط بهم؛ نتيجة قلّة إدراكهم، وبالتالي يتوجّب على أولياء الأمور حماية أطفالهم من جميع أنواع المخاطر، ويعتبر دور الأسرة حيوياً في هذا الإطار، داعيةً أولياء الأمور إلى تحمل مسؤولياتهم تجاه أطفالهم، باتخاذ احتياطات السلامة الكفيلة بالحد من الحوادث المؤلمة.