بعد أن بلغا من العمر عتيا، وتجاوز عمراهما 80 عاما، مازالت الصداقة بين الحاجين الباكستانيين إعجاز دلالي أحمد، وصديقه الضرير أحمد دلو راج، وثيقة ولم تغيرها السنوات حيث رفض إعجاز دلالي ألا يحج سوى برفقة صديق طفولته وحياته، مؤجلا فكرة الحج لحين اكتمال الأموال لدى صديقه إلى أن تجاوز عمرهما 80 عاما، عندها حلت الفرحة بهما، بعد أن أخبره راج أن أموال حملة الحج اكتملت وبإمكانهما الحج وإتمام الركن الخامس للإسلام.حسبما أوردت صحيفة "عكاظ".



بتلك الكلمات تحدث إعجاز دلالي الذي يقود صديقه راج في مشعر منى بعد فراغهما من رمي الجمرات، وقال: هذا صديق عمري راج الذي فقد بصره، وكان يرغب في أداء فريضة الحج منذ سنوات طويلة، إلا أن ضيق ذات يده حال دون ذلك، رغم أنني كنت أمتلك مبلغا يكفيني للسفر والحج، إلا أنني آثرت انتظاره نحو 25 عاما، حتى يوفر المال اللازم، لأصطحبه في هذه الرحلة الإيمانية، لمعرفتي أنه ضرير ولا يمكن أن يحج بمفرده، ولله الحمد وفر المبلغ المطلوب، ومن ثم توجهنا للحج معا.



وقال راح إن صديقه ضحى بسنين عمره وقوته وهو ينتظره كي يسافر معه للعمرة والحج، ورغم مضي أكثر من 25 عاما إلا أنه ظل صديقا وفيا لي ولم تغيره الأيام، وانتظرني حتى نجحت في جمع ما يكفيني للحج، وكان عند وعده بأن يسافر معي، ونحمد الله أن مكنا أن نكون في المشاعر الآن، فهو عيني التي أرى بها، وقوتي التي أتوسد عليها، وقد دعوت له كثيرا أن يجعل ما يفعله معي في موازين حسناته، ولن أنسى معروفه معي فيما بقي من عمري.