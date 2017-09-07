تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يظهر الشاب السعودي فيصل اليامي الناشط على مواقع التواصل الإجتماعي عند مشاهدته لولي العهد الأمير محمد بن سلمان في مباراة المنتخب الوطني واليابان.

وأوضح الفيديو ردة فعل اليامي وفرحته الشديدة برؤية ولي العهد حيث أشار لولي العهد قائلًا: “الله يسعدك حبك في القلب أقسم بالله، هذا أجمل سيلفي لي في حياتي”، فرد عليه ولي العهد بقُبلة وابتسامة.



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كما انتشر على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لرجل أمن سعودي وهو يحاول تثبيت "الغترة" على رأس مشجع ياباني كان حاضراً بين الحشود التي حضرت المباراة، الثلاثاء، بين المنتخبين السعودي والياباني، والتي فاز فيها "الأخضر" بهدف مقابل لا شيء.

وصنف مقطع لفيديو هذا ضمن اللقطات الأكثر تأثيراً على موقع التواصل.

سيلفي الجماهير



وشاركت جماهير الأخضر التي تواجدت بمدرجات ملعب الجوهرة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، فرحة الفوز على اليابان والتأهل إلى كأس العالم 2018 للمرة الخامسة في تاريخ الكرة السعودية.



وأظهرت صورة متداولة عدداً من الجماهير وهم يحتفلون بالتأهل المونديالي بالتقاط سيلفي مع ولي العهد وهو في المقصورة، وقام آخرون بالتقاط الصور للأمير محمد بن سلمان ووجهه تزينه ابتسامة فرحاً بإنجاز المنتخب السعودي.





مكافآت من ولي العهد

بدوره كشف محمد آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان سيقدم مكافآت لجميع لاعبي المنتخب السعودي سيعلن عنها لاحقاً، وذلك بعد الفوز على اليابانوالتأهل لمونديال روسيا.



وقال آل الشيخ إن الأمير محمد بن سلمان دعم الأخضر منذ البداية على كل المستويات، وتبرع بشراء تذاكر المباريات كاملة، وكان هذا الفوز هو أبسط هدية تقدم له وللقيادة الرشيدة.



وأضاف أن لاعبي المنتخب السعودي رفعوا رؤوسنا وصعدوا إلى كأس العالم بعد طول انتظار، مقدماً التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وللشعب السعودي والجماهير الرياضية بعد التأهل إلى المونديال.



